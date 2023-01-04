Росіяни продовжують викрадати жителів Херсонщини

15:09 04 січня Київ, Україна

Російські війська на захопленій частині Херсонщини продовжують викрадати людей. Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Поліція встановлює місцезнаходження 50-річного мешканця Верхньорогачицької громади, якого окупанти викрали та відвезли у невідомому напрямку. Наразі про долю чоловіка нічого не відомо.

Встановлюється також місцезнаходження 55-річного мешканця Генічеського району.
 
"Встановлено, що чоловік рухався власним автомобілем Ford Transit, його зупинили окупанти і затримали. Більше чоловіка ніхто не бачив, на зв'язок з рідними він не виходить", - повідомляють у поліції.
 
Розшукується і 61-річний мешканець Олешків.
 
"За наявною інформацією, на початку листопада 2022 року чоловік виїхав у напрямку АР Крим, а в м. Армянськ його затримали представники російських спецслужб. З того часу сім'я не має інформації про долю чоловіка", - йдеться в повідомленні.