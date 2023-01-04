Росіяни продовжують викрадати жителів Херсонщини

Російські війська на захопленій частині Херсонщини продовжують викрадати людей. Про це повідомляє поліція Херсонської області.
Поліція встановлює місцезнаходження 50-річного мешканця Верхньорогачицької громади, якого окупанти викрали та відвезли у невідомому напрямку. Наразі про долю чоловіка нічого не відомо.
Встановлюється також місцезнаходження 55-річного мешканця Генічеського району.
Поліція встановлює місцезнаходження 50-річного мешканця Верхньорогачицької громади, якого окупанти викрали та відвезли у невідомому напрямку. Наразі про долю чоловіка нічого не відомо.
Встановлюється також місцезнаходження 55-річного мешканця Генічеського району.
Розшукується і 61-річний мешканець Олешків.
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