Росіяни продовжують викрадати жителів Херсонщини

15:09 04 січня Київ, Україна

Російські війська на захопленій частині Херсонщини продовжують викрадати людей. Про це повідомляє поліція Херсонської області.



Поліція встановлює місцезнаходження 50-річного мешканця Верхньорогачицької громади, якого окупанти викрали та відвезли у невідомому напрямку. Наразі про долю чоловіка нічого не відомо.



Встановлюється також місцезнаходження 55-річного мешканця Генічеського району.

"Встановлено, що чоловік рухався власним автомобілем Ford Transit, його зупинили окупанти і затримали. Більше чоловіка ніхто не бачив, на зв'язок з рідними він не виходить", - повідомляють у поліції.

Розшукується і 61-річний мешканець Олешків.