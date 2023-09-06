Росіяни змушують мешканців Херсонщини голосувати на "виборах"

Активісти руху "Жовта стрічка" повідомили, що так звані "виборчі штаби" росіян отримали вказівку робити обхід місцевих мешканців на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
Вони тиснуть і змушуватимуть людей брати участь у "виборах".
"Жовта стрічка" закликає жителів Херсонської області не відчиняти двері представникам окупаційних «виборчих штабів» і в жодному разі не брати участь у псевдовиборах.
"Жовта стрічка" закликає жителів Херсонської області не відчиняти двері представникам окупаційних «виборчих штабів» і в жодному разі не брати участь у псевдовиборах.
"Жовта стрічка" також закликає жителів області не співпрацювати з російськими окупантами та продовжувати опір.
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