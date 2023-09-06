Росіяни змушують мешканців Херсонщини голосувати на "виборах"

11:40 15 серпня Київ, Україна

Активісти руху "Жовта стрічка" повідомили, що так звані "виборчі штаби" росіян отримали вказівку робити обхід місцевих мешканців на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Вони тиснуть і змушуватимуть людей брати участь у "виборах".



"Жовта стрічка" закликає жителів Херсонської області не відчиняти двері представникам окупаційних «виборчих штабів» і в жодному разі не брати участь у псевдовиборах.

"Ці вибори нелегітимні і не будуть визнані міжнародною спільнотою. Вони не більше ніж фарс, який має зміцнити контроль росії над Херсонською областю", — йдеться у повідомленні руху.

"Жовта стрічка" також закликає жителів області не співпрацювати з російськими окупантами та продовжувати опір.