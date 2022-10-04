Росіяни повністю зруйнували село під Ізюмом, а під час окупації розстрілювали мешканців "за найменшу провину"

15:29 04 жовтня Київ, Україна

Під час тимчасової окупації Харківської області російські військові зруйнували село Кам'янка поблизу Ізюма. Місцеві кажуть, що росіяни розстрілювали цивільних, кидали до підвалу, де ховалися люди, гранати, частину мешканців вивезли до росії.



Про це йдеться у сюжеті ТСН.



До початку повномасштабного вторгнення в Кам'янці, через яку проходить траса на Ізюм, жили близько півтори тисячі людей.



Нині там лише кілька сімей. Живуть вони без світла, газу, зв'язку та води, проте нещодавно до села почали возити гуманітарну допомогу. У селі загинули майже сотня людей, зруйновано цілі вулиці та здається, що тут немає душі.



Одна з сімей, що залишилися, - родина Здоровців. Вони не покидали село під час окупації та разом із сусідами жили весь цей час у підвалі.

"Обстріли майже не припинялися і день, і ніч. Це був жах”, – каже Галина.

«Найстрашніше – чекати, коли відчинять двері. Поставили нас біля стіни та питають: хто ви такі? Ми ваші визволителі, ми прийшли вас від нацизму боронити», – згадує Ярослав.

Росіяни допитували місцевих, наприклад, кілька днів на допиті провів і Ярослав.



Місцевих також катували та розстрілювали, як кажуть люди.

“Може, не так подивишся і тебе вже не буде. У нас сусід каже, що у підвал кинули гранату. Я встиг, каже, відскочити. Він прийшов весь обпалений – брови, вуса”, – ділиться спогадом Олена Здоровець.

Досі частина мешканців Кам'янки знаходиться, ймовірно, у росії, куди їх автобусами вивозили окупанти.