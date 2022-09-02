Росіяни викрали голову ОТГ у Херсонській області

14:59 17 серпня Київ, Україна

Російські військові у тимчасово окупованій Херсонській області викрали голову місцевої територіальної громади (ОТГ) Світлану Коротун.



Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.



Окупанти приїхали до будинку Коротун, яка є головою Верхньорогачицької ОТГ, вчора, 16 серпня. До цього жінка відмовилася співпрацювати з росіянами.



Соболевський каже, що наразі невідомо, куди саме відвезли Коротун, але, ймовірно, вона у Каховці.



З кінця лютого на Херсонщині росіяни затримують чиновників, журналістів, політиків, активістів та інших не згодних з окупацією людей. Деяких тримають кілька днів, інших можуть полонити на кілька місяців.



Для утримання заручників окупанти використовують будівлі СІЗО, в деяких населених пунктах, наприклад, у Новій Каховці, для цих цілей облаштовують гаражі та підвали, а нещодавно стало відомо, що людей тримають ще й на території дитячого приймача-розподільника у Херсоні.