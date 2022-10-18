Росіяни викрали ще двох працівників Запорізької АЕС

Загарбники викрали начальника служби інформтехнологій та помічника гендиректора Запорізької АЕС.
Про це повідомила НАЕК Енергоатом зранку у вівторок, 18 жовтня.
В Енергоатому зазначили, що про місце знаходження та стан викрадених співробітників станції нічого невідомо.
Компанія звернулася до голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та світової спільноти з проханням задіяти всі можливі заходи для звільнення представників ЗАЕС із російського полону та сприяти їх поверненню до виконання службових обов'язків.
Компанія звернулася до голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та світової спільноти з проханням задіяти всі можливі заходи для звільнення представників ЗАЕС із російського полону та сприяти їх поверненню до виконання службових обов'язків.
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