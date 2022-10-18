Росіяни викрали ще двох працівників Запорізької АЕС

11:13 18 жовтня Київ, Україна

Загарбники викрали начальника служби інформтехнологій та помічника гендиректора Запорізької АЕС.



Про це повідомила НАЕК Енергоатом зранку у вівторок, 18 жовтня.

"17 жовтня російські ядерні терористи затримали та вивезли у невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій ЗАЕС Олега Костюкова та помічника гендиректора станції Олега Ошеку", – йдеться у повідомленні.

В Енергоатому зазначили, що про місце знаходження та стан викрадених співробітників станції нічого невідомо.



Компанія звернулася до голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та світової спільноти з проханням задіяти всі можливі заходи для звільнення представників ЗАЕС із російського полону та сприяти їх поверненню до виконання службових обов'язків.