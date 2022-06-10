Росіяни планували примусово видавати мешканцям Київщини паспорти СРСР

17:05 10 червня Київ, Україна

У разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити там окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки.



Про це заявила Служба безпеки України.

“Всіх жителів хотіли взяти на облік та в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР – принаймні на перший час до видачі документів росії. Про це свідчать дані, які військова контррозвідка СБУ отримала на позиціях загарбників, а також підтверджує поведінку рашистів на тих частинах України, які тимчасово перебувають під їхньою окупацією”, – йдеться у повідомленні.

Також співробітники СБУ виявили російську схованку з бланками паспортів колишнього СРСР. Вона була облаштована у занедбаному будинку поблизу міста Макарів Бучанського району.



Примітно, що ці бланки були саме українськими зразками – від імені УРСР. Причому така серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Всі виявлені бланки, ймовірно, були завезені з росії на початку повномасштабної війни.