Росіяни відчинили ворота СІЗО в Херсоні і звідти втекли близько пів тисячі ув'язнених

14:44 15 листопада Київ, Україна





Про це в ефірі телемарафону розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.



За словами Клименка, у СІЗО правоохоронці знайшли особисті справи зниклих, а тому передали всю інформацію до поліції та блок-постів, щоб оперативно знайти втікачів. Знайдених відвозять до СІЗО в Одесі та Миколаєві.



Під час втечі з Херсона російські військові відкрили ворота СІЗО, де утримували 457 засуджених, серед яких, зокрема, за тяжкі злочини, 15 із довічним позбавленням волі. Наразі 166 із них затримано, проте про місцезнаходження решти нічого не відомо.Про це в ефірі телемарафону розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.За словами Клименка, у СІЗО правоохоронці знайшли особисті справи зниклих, а тому передали всю інформацію до поліції та блок-постів, щоб оперативно знайти втікачів. Знайдених відвозять до СІЗО в Одесі та Миколаєві.

Також у СІЗО виявили справи 59 осіб, які були затримані росіянами під час окупації. Усіх цих людей вони забрали із собою під час втечі з Херсона. За інформацією військових, затриманих відвезли до Криму.

Відомо, що в ізоляторі утримували, наприклад, кримського татарина Рустема Сейтмеметова, якого звинуватили у підготовці диверсії.



Правозахисники з коаліції “Україна. П'ятий ранок” ще наприкінці жовтня казали, що росіяни у невідомому напрямку вивозили як цивільних заручників, так і військовополонених. Згодом вже російські правозахисники, які викривають тортури в пенітенціарній системі росії, отримали інформацію про незаконне переміщення в кілька регіонів їхньої країни в'язнів, у тому числі з Херсона. В одному випадку йшлося про понад дві сотні, а в іншому – про більш ніж дві тисячі людей.



Усіх їх катують, а винятки російські тюремники не роблять навіть щодо тяжкохворих.



Нагадаємо, що правозахисники з початку повномасштабного вторгнення критикують Мін'юст через евакуацію установ. Справа в тому, що посадовці евакуювали десять установ виконання покарань, проте всі вони розташовувалися в Донецькій, Луганській, Харківській областях та Запоріжжі. На Херсонщині ув'язнених не евакуювали.