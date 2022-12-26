Росіяни відкриють в Україні центри підготовки вчителів для поширення пропаганди

08:12 26 грудня Київ, Україна

Загарбники відкриють у Бердянську перший центр підготовки вчителів історії та російської мови для поширення пропаганди у школах. Про це у неділю, 25 грудня, повідомили у Центрі національного спротиву.



Там наголосили, що на тимчасово окупованих територіях спостерігається дефіцит педагогів. Оскільки більшість місцевого персоналу відмовилися працювати на загарбників, росіяни звезли на територію своїх "учителів", які займаються русифікацією українських дітей. Проте й тих мало.

"Більшість росіян приїжджає на ротаційній основі через більші виплати, ніж у росії. Проте залишатися на постійній основі вони не хочуть, адже не впевнені в подальшій приналежності регіону до росії. Отже, окупанти хочуть відкрити педагогічні виші, де у швидкому темпі готуватимуть нових вчителів", - йдеться у публікації.

Перший такий центр підготовки пропагандистів вирішили зробити у Бердянську, де за їхнім планом до 1 вересня пройдуть перепідготовку чинні вчителі історії та російської мови.



У ЦНС звертають увагу, що пріоритет обраних фахівців чітко демонструє, на що робить акцент "російська школа", а саме на вивченні мови та "правильної історії".



Водночас у Центрі національного спротиву закликали людей на тимчасово окупованих територіях "не віддавати дітей до осередків російської пропаганди".



Зазначимо, окупанти намагаються зібрати від 1,5 тисячі до 2 тисяч дітей із тимчасово окупованих територій України, щоб вивезти їх у росію нібито на новорічні "ялинки".