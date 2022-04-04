Росіяни облаштували у дитячому санаторії у Бучі тортурну

16:02 04 квітня Київ, Україна

У звільненому від російських окупантів місті Буча Київській області знайшли тортуру, яку облаштували загарбники у підвалі дитячого

санаторію. В одній кімнаті допитували людей, а в іншій убивали.

Перші повідомлення журналістів про облаштовану в підвалі однієї з будівель на території міста тортури з'явилися ще 3 березня. Репортери показали кадри з щонайменше п'ятьма людьми, очевидно, чоловіками, яких росіяни вбили пострілами в голову. У загиблих

були пов'язані за спиною пластмасовими стяжками руки.

Відхід російської армії з Гостомелю, Ворзеля, Бучі, Ірпеня, Бородянки, Дмитрівки, Мотижина, Макарова, Димера, Козаровичів та Катюжанки відкрив українцям та світу нові факти про найтяжчі масові міжнародні злочини, вчинені нею.



Ті, хто пережив окупацію регіону, розповідають, що росіяни вдиралися в будинки та квартири місцевих, грабували їх, викрадали цивільних, ґвалтували жінок, проводили допити, імітували розстріли і показово стратили, в тому числі і за відмову виконувати вимоги звільнити будинок, дати їжу або рити окопи.. Особливо прицільно шукали чоловіків, зокрема колишніх військових.

“Нас поставили навколішки і почали шмонати. У мене були із собою гроші, годинник. Усі забрали, як і в інших, тобто просто пограбували. Когось із людей вони знали, перевіряли документи і, якщо людина брала участь в АТО або була записана в теробороні, одразу розстрілювали. Перевіряли татуювання, націків шукали. Насправді розстрілювали навіть тих, хто мав офіційний герб України. Стріляли або потилицю, або в серці. Серед них були росіяни і, найімовірніше, буряти, це я зрозумів на вигляд», – розповідає про пережите свідок звірств РФ.

Наразі зі звільненої від окупантів Київщини на експертизу вивезли понад 400 цивільних тіл.