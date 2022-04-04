Росіяни облаштували у дитячому санаторії у Бучі тортурну

У звільненому від російських окупантів місті Буча Київській області знайшли тортуру, яку облаштували загарбники у підвалі дитячого
санаторію. В одній кімнаті допитували людей, а в іншій убивали.
Перші повідомлення журналістів про облаштовану в підвалі однієї з будівель на території міста тортури з'явилися ще 3 березня. Репортери показали кадри з щонайменше п'ятьма людьми, очевидно, чоловіками, яких росіяни вбили пострілами в голову. У загиблих
були пов'язані за спиною пластмасовими стяжками руки.
Відхід російської армії з Гостомелю, Ворзеля, Бучі, Ірпеня, Бородянки, Дмитрівки, Мотижина, Макарова, Димера, Козаровичів та Катюжанки відкрив українцям та світу нові факти про найтяжчі масові міжнародні злочини, вчинені нею.
Ті, хто пережив окупацію регіону, розповідають, що росіяни вдиралися в будинки та квартири місцевих, грабували їх, викрадали цивільних, ґвалтували жінок, проводили допити, імітували розстріли і показово стратили, в тому числі і за відмову виконувати вимоги звільнити будинок, дати їжу або рити окопи.. Особливо прицільно шукали чоловіків, зокрема колишніх військових.
Наразі зі звільненої від окупантів Київщини на експертизу вивезли понад 400 цивільних тіл.
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