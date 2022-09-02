Росіяни обстріляли тимчасово окупований Енергодар: щонайменше 10 людей отримали поранення

10:15 29 серпня Київ, Україна

Вночі росіяни обстріляли житлові квартали Енергодару. Внаслідок поранення отримали щонайменше 10 цивільних.



Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.



Учора, о 22:24, мер написав, що третій та п'ятий мікрорайони Енергодару обстрілюють.



Станом на ранок 29 серпня відомо про 10 цивільних, які отримали численні поранення різного ступеня тяжкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів Енергодару.



Двоє травмованих у тяжкому стані госпіталізували до відділення інтенсивної терапії.

«Очевидно, що так російські військові відпрацювали свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє», – написав Орлов.

Також відомо, що росіяни знищили та пошкодили щонайменше 20 автомобілів, припаркованих біля будинків 4, 8 та 18 на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів.