Росіяни обстріляли тимчасово окупований Енергодар: щонайменше 10 людей отримали поранення

Вночі росіяни обстріляли житлові квартали Енергодару. Внаслідок поранення отримали щонайменше 10 цивільних.
Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
Учора, о 22:24, мер написав, що третій та п'ятий мікрорайони Енергодару обстрілюють.
Станом на ранок 29 серпня відомо про 10 цивільних, які отримали численні поранення різного ступеня тяжкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів Енергодару.
Двоє травмованих у тяжкому стані госпіталізували до відділення інтенсивної терапії.
Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
Учора, о 22:24, мер написав, що третій та п'ятий мікрорайони Енергодару обстрілюють.
Станом на ранок 29 серпня відомо про 10 цивільних, які отримали численні поранення різного ступеня тяжкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів Енергодару.
Двоє травмованих у тяжкому стані госпіталізували до відділення інтенсивної терапії.
Також відомо, що росіяни знищили та пошкодили щонайменше 20 автомобілів, припаркованих біля будинків 4, 8 та 18 на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів.
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