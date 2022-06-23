Росіяни обстріляли Сумщину фосфорними боєприпасами

20:16 23 червня Київ, Україна

Під час обстрілу території Сумської області 23 червня російські військові використали заборонені фосфорні боєприпаси, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



Чиновник опублікував відео наслідків атаки на одне із сіл Юнаківської громади. На ролику записано, як снаряди горять посеред дороги та у полі.

"Снаряди з фосфором заборонені під час війни", - нагадав глава ОВА.

Інформацію про постраждалих унаслідок обстрілу ще уточнюють.



Під час повномасштабного вторгнення в Україну росія використовує заборонене озброєння, наприклад, фосфорні бомби скидали раніше на Попасну на Луганщині та Краматорськ на Донеччині.



Міністерство оборони росії також визнало, що в Україні застосовують важку вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок", на якій можуть використовуватися термобаричні боєприпаси. Вони руйнують інфраструктуру, серйозно ушкоджують внутрішні органи та викликають опіки, що призводить до смерті потерпілих.