Росіяни обстріляли Нікополь: поранено жінку, пошкоджено 12 багатоповерхівок

Вночі російські окупанти завдали ударів по Нікополю на Дніпропетровщині. В результаті одна людина отримала поранення, пошкоджено 12 багатоповерхівок, школу та спорткомплекс.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Двічі окупанти вдарили по самому Нікополю. Поранення отримала 57-річна жінка, зараз вона перебуває у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, магазини та аптеки, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс.
У Мирівській громаді обійшлось без постраждалих.
Ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, магазини та аптеки, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс.
У Мирівській громаді обійшлось без постраждалих.
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