Росіяни обстріляли Нікополь: поранено жінку, пошкоджено 12 багатоповерхівок

10:31 31 серпня Київ, Україна

Вночі російські окупанти завдали ударів по Нікополю на Дніпропетровщині. В результаті одна людина отримала поранення, пошкоджено 12 багатоповерхівок, школу та спорткомплекс.



Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Ніч знову під російським вогнем… Під прицілом ворога був Нікопольський район. Російські окупаційні війська обстріляли його з "Градів" та важкої артилерії чотири рази за ніч”, – написав він.

Двічі окупанти вдарили по самому Нікополю. Поранення отримала 57-річна жінка, зараз вона перебуває у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.



Ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, магазини та аптеки, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс.



У Мирівській громаді обійшлось без постраждалих.