Росіяни обстріляли населені пункти Запорізького району
11:41 04 листопада Київ, Україна
Вночі 4 листопада, загарбники завдали ракетного обстрілу населеними пунктами Запорізького району Запорізької області ракетами "С-300".
Про це повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.
"Сьогодні вночі противник завдав удару ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району. Внаслідок влучення однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, ліквідована нашими рятувальниками. За попередніми даними, постраждалих немає", - зазначив він.
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