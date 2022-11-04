Росіяни обстріляли населені пункти Запорізького району

11:41 04 листопада Київ, Україна

Вночі 4 листопада, загарбники завдали ракетного обстрілу населеними пунктами Запорізького району Запорізької області ракетами "С-300".

Про це повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.
 
"Сьогодні вночі противник завдав удару ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району. Внаслідок влучення однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, ліквідована нашими рятувальниками. За попередніми даними, постраждалих немає", - зазначив він.