Росіяни обстріляли населені пункти Запорізького району

Вночі 4 листопада, загарбники завдали ракетного обстрілу населеними пунктами Запорізького району Запорізької області ракетами "С-300".



Про це повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.

"Сьогодні вночі противник завдав удару ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району. Внаслідок влучення однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, ліквідована нашими рятувальниками. За попередніми даними, постраждалих немає", - зазначив він.