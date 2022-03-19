Росіяни обстріляли храм на Холодній горі у Харкові

15:23 17 березня Київ, Україна





Про це повідомили у Харківській єпархії УПЦ.



Внаслідок обстрілу російськими військовими Харкова в ніч із 16 на 17 березня руйнування зазнав храм Смоленської ікони Божої Матері.Про це повідомили у Харківській єпархії УПЦ.

Храм знаходиться в районі Холодної гори. Ворожий снаряд зруйнував дах, вибив вікна та двері. Також пошкодили церковне приладдя.

Постраждалих та загиблих внаслідок обстрілів немає.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко раніше зазначав, що Росія руйнує культурні пам'ятки в Україні, щоб знищити "наше минуле, наше сьогодення та наше майбутнє".