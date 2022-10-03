Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з Градів та важкої артилерії

Вранці 3 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова військової адміністрації регіону Валентин Резніченко.
Крім того, ворог усю ніч накривав вогнем Нікопольський та Криворізький райони.
Глава ОВА уточнив, що у Нікополі пошкоджено близько десяти багатоповерхових та приватних будинків та лінії електропередач. У Марганецькій громаді через російські снаряди спалахнула пожежа в дачному будинку, а в Мирівській громаді майже тисяча сімей залишилася без світла.
У Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. У селі Мар'янське пошкоджено приватні будинки, сонячну електростанцію, склади сільгосппідприємства, газопровід та електромережі.
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