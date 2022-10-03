Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з Градів та важкої артилерії

09:43 03 жовтня Київ, Україна

Вранці 3 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині.



Про це повідомив голова військової адміністрації регіону Валентин Резніченко.

"На місці прильоту працюють усі служби. Інформація про загиблих та поранених уточнюється", - наголосив він.

Крім того, ворог усю ніч накривав вогнем Нікопольський та Криворізький райони.

"Нікопольський район росіяни обстріляли з Градів та важкої артилерії. Вдарили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Обійшлося без загиблих та поранених", - зазначив Резніченко.



Глава ОВА уточнив, що у Нікополі пошкоджено близько десяти багатоповерхових та приватних будинків та лінії електропередач. У Марганецькій громаді через російські снаряди спалахнула пожежа в дачному будинку, а в Мирівській громаді майже тисяча сімей залишилася без світла.



У Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. У селі Мар'янське пошкоджено приватні будинки, сонячну електростанцію, склади сільгосппідприємства, газопровід та електромережі.