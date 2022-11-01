Росіяни обстріляли Бахмут фосфорними бомбами

19:00 01 листопада Київ, Україна

Окупанти все більше розуміють, що їхня "спецоперація" приречена на провал, тому систематично запускають свої "салюти" населеними пунктами сходу України. Цього разу від заборонених боєприпасів постраждав Бахмут на Донеччині.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

У мережі опублікували ролик, на якому видно застосування забороненого озброєння у приватному секторі.

Також 1 листопада СБУ опублікувала перехоплення телефонної розмови, в якій російський військовий розповідає дружині про обстріл Бахмута фосфорними бомбами.

Росія використовує в Україні не лише заборонені фосфорні бомби. Раніше російське міністерство оборони визнало, що застосовує важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек", на якій можуть використовуватись термобаричні боєприпаси. Вони руйнують інфраструктуру, серйозно ушкоджують внутрішні органи та викликають опіки, що призводить до смерті потерпілих.