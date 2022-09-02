Росіяни обчистили депозитні скриньки мешканців Маріуполя

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"У приміщенні ПУМБ у Маріуполі знаходилися депозитні скриньки. Що і скільки там зберігали маріупольці – невідомо. Але точно зберігали найцінніше, до початку другої фази війни вони були закриті. Наразі вони абсолютно вичищені, під нуль", - зазначив Андрющенко.