Росіяни обчистили депозитні скриньки мешканців Маріуполя
12:25 03 серпня Київ, Україна
Окупанти обчистили депозитні скриньки мешканців тимчасово окупованого Маріуполя у відділенні банку ПУМБ.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"У приміщенні ПУМБ у Маріуполі знаходилися депозитні скриньки. Що і скільки там зберігали маріупольці – невідомо. Але точно зберігали найцінніше, до початку другої фази війни вони були закриті. Наразі вони абсолютно вичищені, під нуль", - зазначив Андрющенко.
Він стверджує, що допоміг окупантам керівник банку О. Висоцький, який погодився співпрацювати із загарбниками.
"Наші джерела повідомляють про те, що саме він безпосередньо приклав руку до пограбування, забезпечив їхнє спокійне відкриття до повної окупації міста", - написав радник мера.
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