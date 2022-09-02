Росіяни незаконно усиновили понад тисячу дітей з Маріуполя

15:21 23 серпня Київ, Україна

У Краснодарському краї росії віддали на усиновлення понад 1000 українських дітей, яких незаконно вивезли із захопленого окупантами Маріуполя. Ще близько 300 депортованих дітей перебувають у закладах утримання.



Про це свідчить інформація на сайті Управління з сім'ї та дитинства Краснодарського краю.



У повідомленні йдеться, що діти, яких російські окупанти вивезли з розбомбленого українського портового міста, тепер проживатимуть у Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтайському краї.



Крім того, ще понад 300 українських дітей перебувають "у черзі на усиновлення". Вони перебувають у спеціалізованих установах Краснодарського краю.



Для заохочення росіян усиновлювати незаконно вивезених з України дітей, їм пропонують одноразову виплату материнського капіталу та держдопомогу. Крім того, їм обіцяють виплачувати по 20 тисяч рублів за кожну усиновлену дитину та понад 150 тисяч – за дитину з інвалідністю, а також дитину старше 7 років та за усиновлення рідних братів чи сестер.