Росіяни зазнають значних втрат на півдні України - ОК "Південь"

07:09 26 серпня Київ, Україна

На південних рубежах України за добу ЗСУ ліквідували 20 супротивників, вузол зв'язку ворожого полку та черговий склад із боєприпасами.

Про це за підсумками четверга, 25 серпня, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Ворог зосереджує зусилля на утриманні займаних позицій, продовжує обстріл зі ствольної та реактивної артилерії, застосовує авіацію та ракетні удари", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що протягом дня штурмовою авіацією та вертольотом загарбники завдали п'ять ударів по позиціях ЗСУ вздовж лінії бойового зіткнення. Серед українських захисників – без втрат.



До вечора ворог вдарив реактивними системами залпового вогню Ураган по Березнегуватській громаді Миколаївської області. Зафіксовано влучення по сільськогосподарських площах. Без людських втрат.



Повідомляється, що авіація ЗСУ вдарила по районах зосередження ворожих підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському.



Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано ураження по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому. Підтверджені втрати ворога становлять: 20 військових, дві одиниці автотехніки, вузол зв'язку 98-го парашутно-десантного полку у Дудчанах та ще один склад боєприпасів у Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.



У ОК Південь також зазначили, що штормова погода у Чорному морі змусила ворога скоротити кількість ракетоносіїв до двох – надводного та підводного – а відповідно і кількість Калібрів до 12.