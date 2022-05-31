Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську, є жертви

09:46 31 травня Київ, Україна

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Слов'янськ у Донецькій області, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей, ще шестеро отримали поранення.



Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені внаслідок ракетного удару, завданого росіянами вночі по Слов'янську. Постраждала школа і щонайменше сім багатоповерхівок», – йдеться у повідомленні.

Голова ОВА підкреслив, що цей авіаудар є черговим злочином російських окупаційних військ на нашій землі, жертвами якого є цивільні люди.

“Ще раз повторюю, що безпечних місць на Донеччині немає, тому знову закликаю: евакуюйтеся – збережіть свої життя. Путін веде війну на винищення українців", – наголосив він.

За словами Кириленка, станом на цей момент проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв та постраждалих можна буде говорити після їхнього завершення.