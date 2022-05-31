Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську, є жертви

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Слов'янськ у Донецькій області, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей, ще шестеро отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Голова ОВА підкреслив, що цей авіаудар є черговим злочином російських окупаційних військ на нашій землі, жертвами якого є цивільні люди.
За словами Кириленка, станом на цей момент проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв та постраждалих можна буде говорити після їхнього завершення.
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