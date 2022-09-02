Росіяни завдали ракетного удару по Одещині: є поранені

17 серпня військові рф атакували Одещину авіаційними ракетами Х-22, внаслідок чого отримали поранення щонайменше чотири особи.



Про це повідомляє ОК "Південь", ДСНС та заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

“Вночі Одещина була атакована літаками стратегічної авіації Ту-22М3 із пуском ракет Х-22. Внаслідок влучення двох ракет сталося руйнування і спалахнули пожежі на одній із прибережних баз відпочинку та в кількох приватних будинках неподалік. Чотири цивільні особи отримали поранення, їм надано медичну допомогу, тяжких немає. Пожежа на загальній площі понад 600 кв. м ліквідована", – йдеться у повідомленні ОК "Південь".