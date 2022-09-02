Росіяни завдали ракетного удару по Одещині: є поранені

17 серпня військові рф атакували Одещину авіаційними ракетами Х-22, внаслідок чого отримали поранення щонайменше чотири особи.
Про це повідомляє ОК "Південь", ДСНС та заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Про це повідомляє ОК "Південь", ДСНС та заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
В Офісі Президента додали, що удару завдали по селищу Затока у Білгород-Дністровському районі. Усього зруйновано сім будівель бази відпочинку та пошкоджено 15 будинків дачного типу. Ракети випустили із акваторії Чорного моря.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі