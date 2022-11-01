Росіяни завдали ракетного удару по Миколаївщині

10:43 01 листопада Київ, Україна

Загарбники вночі обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300, внаслідок чого постраждала низка цивільних об'єктів. Про це повідомив міський голова Олександр Сенкевич.

За словами мера, внаслідок "прильотів" частково зруйновано будівлю навчального закладу, також повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їхніх уламків сталася пожежа. У кількох приватних будинках вибито вікна, двері, пошкоджено дах.
 
"У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило ОСБ-плити, якими наші будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу. Поки що відомо про одну загиблу жінку. На місці працюють усі відповідні служби", - сказав Сенкевич.