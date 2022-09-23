Росіяни завдали по Одесі удару дронами-камікадзе, загинула людина

Іранські дрони-камікадзе атакували Одесу, внаслідок атаки загинула людина, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
Місцеві видання зазначають, що спочатку люди помітили дим, а після цього вже під час тривоги над Одесою з'явився дрон.
У ОК "Південь" кажуть, що росіяни випустили два дрони, внаслідок чого зруйнованою залишилася адмінбудівля в припортовій зоні. Один дрон
вдалося збити над морем сил протиповітряної оборони.
Загибла внаслідок атаки людина була цивільною.
Дрони-камікадзе, якими атакує росія, ймовірно, іранського виробництва.
Раніше у Військово-повітряних силах ЗСУ підтвердили використання цієї зброї. Такі дрони складно збивати, а тому військові називають їх "новим викликом".
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