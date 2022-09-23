Росіяни завдали по Одесі удару дронами-камікадзе, загинула людина

17:36 23 вересня Київ, Україна

Іранські дрони-камікадзе атакували Одесу, внаслідок атаки загинула людина, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".





Місцеві видання зазначають, що спочатку люди помітили дим, а після цього вже під час тривоги над Одесою з'явився дрон.

У ОК "Південь" кажуть, що росіяни випустили два дрони, внаслідок чого зруйнованою залишилася адмінбудівля в припортовій зоні. Один дрон

вдалося збити над морем сил протиповітряної оборони.

Загибла внаслідок атаки людина була цивільною.



Дрони-камікадзе, якими атакує росія, ймовірно, іранського виробництва.



Раніше у Військово-повітряних силах ЗСУ підтвердили використання цієї зброї. Такі дрони складно збивати, а тому військові називають їх "новим викликом".