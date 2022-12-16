Росіяни накрили вогнем із важкої артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровщини
08:49 16 грудня Київ, Україна
Вночі війська росії обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко вранці в п'ятницю, 16 грудня.
"Російські окупаційні війська вдарили по Марганецькій громаді. Накрили її вогнем із важкої артилерії. Люди вціліли. Наслідки обстрілів з'ясовуються", – написав Резніченко у Telegram.
Він додав, що на Нікопольщині уся ніч пройшла під загрозою удару.
"В інших районах ніч із тривогою і без атак. І цієї хвилини спокійно", – додав Резніченко.
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