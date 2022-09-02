Росіяни на Луганщині намагаються узаконити мобілізацію - ОВА

Окупаційна "влада" Луганської області дозволила загарбникам проводити "мобілізацію" на території, захопленій після 24 лютого.
Про це повідомив законний голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook у п'ятницю, 19 серпня.
Росія спочатку запевняла, що примусова мобілізація пройде виключно на захоплених у 2014 році територіях України.
Росія спочатку запевняла, що примусова мобілізація пройде виключно на захоплених у 2014 році територіях України.
За його словами, чоловіки і раніше зникали і в Старобільську, і в Біловодську. Зокрема, це відбувалося у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку та Лисичанську.
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