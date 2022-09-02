Росіяни на Луганщині намагаються узаконити мобілізацію - ОВА

10:20 19 серпня Київ, Україна

Окупаційна "влада" Луганської області дозволила загарбникам проводити "мобілізацію" на території, захопленій після 24 лютого.

Про це повідомив законний голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook у п'ятницю, 19 серпня.



Росія спочатку запевняла, що примусова мобілізація пройде виключно на захоплених у 2014 році територіях України.

"Коли на окупованих вісім років тому територіях чоловіки справді почали закінчуватись, примусову мобілізацію вирішили проводити на всій території Луганщини. Днями видали навіть відповідне розпорядження. Отримав паспорт "ЛНР", які мало не вулицями розвозили навесні та влітку, йди на фронт", - зазначив чиновник.

За його словами, чоловіки і раніше зникали і в Старобільську, і в Біловодську. Зокрема, це відбувалося у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку та Лисичанську.