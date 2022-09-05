Росіяни хочуть примусово мобілізувати ще 10 тисяч чоловіків із тимчасово окупованої Луганської області

14:43 05 вересня Київ, Україна

На Луганщині окупанти наказали мобілізувати на війну з Україною ще 10 тисяч чоловіків. Тепер щоб сім'я могла отримати 10 тисяч рублів за те, що дитина пішла до школи, в заяві необхідно вказати персональні дані інших членів сім'ї. Таким чином, росіяни збираються отримувати інформацію про цивільних чоловіків, яких ще не встигли мобілізувати.



Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Чоловіки на вулицях окупованої Луганщини майже зникли. Особливо після знаменитого відео, коли біля дитсадка мобілізували батька-одинака, практично залишивши дитину сиротою. Утримувати фронт окупантам нема чим. Тому вони не просто хапають усіх, кого бачать, а й вдаються до нових методів виманювання чоловіків з укриттів. Тому що необхідно призвати ще 10 тисяч неохочих стати "гарматним м'ясом", - наголосив чиновник.

За словами глави Луганщини, щоб сім'ї отримати 10 тисяч рублів за відправку дитини до школи, "у заяві обов'язково потрібно вказати персональні дані інших членів сім'ї, тобто заради грошей мати має здати (можливо, тільки в оренду, якщо повернеться) батька".



Крім того, на підприємствах так званої "ЛНР" окупаційна влада встановила персональні квоти на призов контрактників. Обіцяють позачергову відпустку та збереження робочого місця за погодженням.

"А не погодишся - проводять довготривалі агітбесіди, правда не в червоному куточку, а наодинці. Поки не погодишся", – додав Гайдай.

За його словами, у Сватівському та Старобільському районах російські окупанти організували примусову заміну автомобільних номерів та паралельно зробили облік дієздатних чоловіків.



Як відомо, примусова мобілізація є воєнним злочином. Міністр оборони Олексій Резніков раніше закликав мешканців окупованих територій уникати її, а якщо це неможливо, намагатися якнайшвидше скласти зброю. В інструкціях зі здачі в полон зазначали, що солдати, які здалися або потрапили в полон, не будуть засуджені за сам факт служби в окупаційній армії.



Водночас, згідно з національним законодавством, тих чоловіків, які добровільно прийняли лави ворога, в Україні можуть судити за державну зраду, міжнародне гуманітарне право цього не забороняє. Якщо ж чоловіка з окупованих територій мобілізували примусово, то передусім його слід розглядати як постраждалого від військового злочину за статтею 438 КК (“Порушення законів та звичаїв війни”).