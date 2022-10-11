Росіяни готуються зимувати на Запорізькій АЕС



Про це повідомили в Енергоатомі.

"Тобто військові Росії або намагаються організувати зимові казарми на ЗАЕС і значно збільшити свою присутність на станції, яка стала чи не єдиним притулком для них на тимчасово окупованій території і яку вони вже давно де-факто перетворили на військову базу. Або планують ще жорсткіше". взяти персонал Запорізької АЕС до заручників та зовсім не випускати працівників, як це було під час окупації Чорнобильської АЕС", - припускають в українській компанії.