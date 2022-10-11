Росіяни готуються зимувати на Запорізькій АЕС
15:55 11 жовтня Київ, Україна
Загарбники доставляють до машинних залів 1-го та 2-го енергоблоків Запорізької АЕС ліжка, матраци, бойлери та іншу побутову "зброю".
Про це повідомили в Енергоатомі.
"Тобто військові Росії або намагаються організувати зимові казарми на ЗАЕС і значно збільшити свою присутність на станції, яка стала чи не єдиним притулком для них на тимчасово окупованій території і яку вони вже давно де-факто перетворили на військову базу. Або планують ще жорсткіше". взяти персонал Запорізької АЕС до заручників та зовсім не випускати працівників, як це було під час окупації Чорнобильської АЕС", - припускають в українській компанії.
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