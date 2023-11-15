Росіяни готуються до проведення "виборів президента рф" в Запорізькій області
10:49 15 листопада Київ, Україна
На тимчасово окупованій території (ТОТ) Запорізької області росіяни готуються до виборів президента росії. Створюють комісії та агітаційні групи. Також проводять облік місцевих мешканців.
Про це сьогодні, 15 листопада, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Вони починають утворювати комісії, агітаційні групи до "виборів" у росії. Їхня мета — зняти пропагандистське кіно про те, що начебто відбулося голосування. Нині вони роблять переоблік усіх, хто проживає у Бердянську, Мелітополі та інших населених пунктах. Запишуть усіх, що проголосували "за", але це точно не відповідатиме дійсності", - розповів Федоров.
Також, за словами чиновника, місцеві жителі масово відмовляються співпрацювати з росією:
"Місцевих мало, росіяни завозять десятки тисяч російських чиновників, вчителів, прокурорів, поліціянтів. Саме з цих людей і формуватимуть комісії. Палітра різна. Привозять навіть із Сибіру. Привозять із Дагестану людей, які ледь розмовляють російською", - повідомив чиновник.
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