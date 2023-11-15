Росіяни готуються до проведення "виборів президента рф" в Запорізькій області

"Вони починають утворювати комісії, агітаційні групи до "виборів" у росії. Їхня мета — зняти пропагандистське кіно про те, що начебто відбулося голосування. Нині вони роблять переоблік усіх, хто проживає у Бердянську, Мелітополі та інших населених пунктах. Запишуть усіх, що проголосували "за", але це точно не відповідатиме дійсності", - розповів Федоров.