Росіяни депортували жінку із тимчасово окупованої Запорізької області "за патріотизм"

17:10 03 жовтня Київ, Україна

З тимчасово окупованої території Запорізької області російські військові депортували місцеву мешканку.



Про це повідомив один із телеграм-каналів окупантів.



Ім'я депортованої росіяни не називають. Відомо лише, що вона мешкала у селі Менчикури у Веселівському районі Запорізької області.



Жінку звинуватили в "патріотизмі", а на доказ навели фотографію її листування.

У ній вона, наприклад, бажає співрозмовнику "вперед до перемоги", називає окупантів "дебілами", а людей, які пішли на співпрацю з росіянами, "убогими, яким дали по 5 тисяч рублів".

"До вас застосовується міра покарання у вигляді примусового видворення за територію Запорізької області", - каже жінці бойовки у чорній балаклаві на відео, викладені росіянами.

Про подальшу долю депортованої нічого не відомо.





