Росіяни депортували жінку із тимчасово окупованої Запорізької області "за патріотизм"

З тимчасово окупованої території Запорізької області російські військові депортували місцеву мешканку.
Про це повідомив один із телеграм-каналів окупантів.
Ім'я депортованої росіяни не називають. Відомо лише, що вона мешкала у селі Менчикури у Веселівському районі Запорізької області.
Жінку звинуватили в "патріотизмі", а на доказ навели фотографію її листування.
Про це повідомив один із телеграм-каналів окупантів.
Ім'я депортованої росіяни не називають. Відомо лише, що вона мешкала у селі Менчикури у Веселівському районі Запорізької області.
Жінку звинуватили в "патріотизмі", а на доказ навели фотографію її листування.
У ній вона, наприклад, бажає співрозмовнику "вперед до перемоги", називає окупантів "дебілами", а людей, які пішли на співпрацю з росіянами, "убогими, яким дали по 5 тисяч рублів".
Про подальшу долю депортованої нічого не відомо.
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