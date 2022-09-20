Росіяни частіше почали обстрілювати системи енергозабезпечення Запорізької області – голова ОВА

17:33 20 вересня Київ, Україна

Збільшення обстрілів систем енергозабезпечення почали фіксувати після початку контрнаступу українських військових у Харківській області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.

“Раніше у нас так не було, щоб вони робили обстріли, насамперед щодо цивільної інфраструктури, саме з енергопостачання. Зараз вони почали бити з цього досить часто. Ми бачимо це за характером обстрілів, безпосередньо за місцями", – каже чиновник.

За словами Старуха, щодня по області росіяни випускають у середньому близько сотні снарядів.

“Позавчора більше ста обстрілів було, минулої доби – 86. Два тижні тому за добу було до 150 обстрілів", – каже він.

Запорізька область фактично є дорогою із Донеччини до Херсона, тому, як каже Старух, у регіоні завжди є певний контингент російських військ, які можуть перекидати на інші частини фронту. Проте в області несприятливі умови, що ускладнюють посилення бойових дій.

Щодо інтенсивності бойових дій Старух зазначив, що нині області немає жодних зіткнень, як це спостерігалося навесні чи влітку.



Окрім того, глава ОВА звертав увагу на те, що окупанти зосередили сили на утримуванні рубежів, оскільки протягом літа змогли обладнати, зокрема й ешелонну оборону.