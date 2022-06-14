Росіяни цілеспрямовано знищують сєвєродонецький Азот, на території якого ховаються цивільні

11:14 14 червня Київ, Україна





Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Росіяни не вперше обстрілюють "Азот", який є не лише одним із найбільших в Україні виробником аміаку, а й служить як укриття від обстрілів. На території підприємства, згідно з відкритими даними, на початку повномасштабного вторгнення було щонайменше 13 облаштованих укриттів.



В цей час на підприємстві ховаються 540-560 осіб, у яких залишились певні запаси їжі. Військові росії цілеспрямовано знищують у Сєвєродонецьку на Луганщині багатоповерхівки та територію підприємства "Азот" , де досі ховаються люди. Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби в регіоні загинули троє цивільних, а одна жінка отримала поранення.Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.Росіяни не вперше обстрілюють "Азот", який є не лише одним із найбільших в Україні виробником аміаку, а й служить як укриття від обстрілів. На території підприємства, згідно з відкритими даними, на початку повномасштабного вторгнення було щонайменше 13 облаштованих укриттів.В цей час на підприємстві ховаються 540-560 осіб, у яких залишились певні запаси їжі.

"Цілеспрямоване влучання в об'єкти сєвєродонецького Азоту та Склопластику. Зруйнований міст, приміщення обласного ДСНС, обстріляні довколишні селища Синецький та Павлоград. Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися. Багато пошкоджених багатоповерхівок у старих районах Сєвєродонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту”, – розповідає про ситуацію Гайдай.

Станом на ранок 14 червня, у Сєвєродонецьку зруйновано всі три мости, але шляхи сполучення з містом існують.



Завдавали удари ворожі війська і по Врубівці, де зруйнували 13 будинків, по Тошківці, де зруйнованими залишилося 11 будинків, по Лисичанську, де нарахували сім пошкоджених будівель, і по Гірському, де зруйнували два будинки.



З початку вторгнення росіяни у регіоні вбили вже 360 людей.



Незважаючи на тяжку ситуацію, за словами голови ОВА, наступ у районі Метелкіного у російських військових не вдався.