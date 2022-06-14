Росіяни цілеспрямовано знищують сєвєродонецький Азот, на території якого ховаються цивільні

Військові росії цілеспрямовано знищують у Сєвєродонецьку на Луганщині багатоповерхівки та територію підприємства "Азот", де досі ховаються люди. Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби в регіоні загинули троє цивільних, а одна жінка отримала поранення.
Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Росіяни не вперше обстрілюють "Азот", який є не лише одним із найбільших в Україні виробником аміаку, а й служить як укриття від обстрілів. На території підприємства, згідно з відкритими даними, на початку повномасштабного вторгнення було щонайменше 13 облаштованих укриттів.
В цей час на підприємстві ховаються 540-560 осіб, у яких залишились певні запаси їжі.
Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Росіяни не вперше обстрілюють "Азот", який є не лише одним із найбільших в Україні виробником аміаку, а й служить як укриття від обстрілів. На території підприємства, згідно з відкритими даними, на початку повномасштабного вторгнення було щонайменше 13 облаштованих укриттів.
В цей час на підприємстві ховаються 540-560 осіб, у яких залишились певні запаси їжі.
Станом на ранок 14 червня, у Сєвєродонецьку зруйновано всі три мости, але шляхи сполучення з містом існують.
Завдавали удари ворожі війська і по Врубівці, де зруйнували 13 будинків, по Тошківці, де зруйнованими залишилося 11 будинків, по Лисичанську, де нарахували сім пошкоджених будівель, і по Гірському, де зруйнували два будинки.
З початку вторгнення росіяни у регіоні вбили вже 360 людей.
Незважаючи на тяжку ситуацію, за словами голови ОВА, наступ у районі Метелкіного у російських військових не вдався.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі