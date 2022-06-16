Росіяни насильно виписуватимуть новонародженим на Херсонщині "громадянство росії"

Рашисти продовжують красти наших дітей, щоб намалювати собі гарний "демографічний приріст". Окупаційна "влада" Херсонської області заявила, що всі діти, народжені в регіоні після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство росії.
Про це заявив заступник голови окупаційної "ВЦА" Кирило Стремоусов, якого цитує кремлівське видання ТАРС.
Про це заявив заступник голови окупаційної "ВЦА" Кирило Стремоусов, якого цитує кремлівське видання ТАРС.
Стремоусов запевняє, що на російські паспорти в області "ажіотажний попит", а люди "масово стоять у чергах". Колаборант стверджує, що в області подано понад 10 тисяч заявок на російське громадянство.
Раніше повідомлялося, що у перший день роздачі російський паспорт з усього Херсона взяли лише 23 особи, серед них колаборант і колишній мер міста Володимир Сальдо.
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