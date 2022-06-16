Росіяни насильно виписуватимуть новонародженим на Херсонщині "громадянство росії"

12:27 16 червня Київ, Україна

Рашисти продовжують красти наших дітей, щоб намалювати собі гарний "демографічний приріст". Окупаційна "влада" Херсонської області заявила, що всі діти, народжені в регіоні після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство росії.



Про це заявив заступник голови окупаційної "ВЦА" Кирило Стремоусов, якого цитує кремлівське видання ТАРС.

"Всі діти, народжені на Херсонщині після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство росії, діти-сироти громадянство росії вже отримали", - заявив колаборант Стремоусов.

Стремоусов запевняє, що на російські паспорти в області "ажіотажний попит", а люди "масово стоять у чергах". Колаборант стверджує, що в області подано понад 10 тисяч заявок на російське громадянство.

Раніше повідомлялося, що у перший день роздачі російський паспорт з усього Херсона взяли лише 23 особи, серед них колаборант і колишній мер міста Володимир Сальдо.