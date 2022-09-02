Росіяни біжать із узбережжя Маріуполя після вибухів у Криму - мер

18:15 12 серпня Київ, Україна

Сім'ї окупантів почали масово тікати з узбережжя біля Маріуполя після нещодавніх вибухів на аеродромі у Криму.

Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

"Усі сім'ї військових окупантів після кримської "бавовни" терміново залишили узбережжя від села Мелекіно до Білосарайської Коси. При тому у гауляйтера Іващенка кількість охоронців зросла з чотирьох до семи. Страх панує серед колаборантів та верхівки маріупольських окупантів. І це – гарна новина", - написав Андрющенко.

Він також розповів і про ситуацію у Маріуполі, зазначивши, що черги у місті скрізь.

"Маріуполь перетворено на справжню історичну реконструкцію СРСР. Навіть на вхід до магазину - черга... Маріупольський порт завмер. Обіцяний пором ще жодного разу не зайшов до порту - і це хороша новина", - зазначив Андрющенко.

Також радник мера повідомив про стрілянину, яка сталася у районі Старого Криму.

"Знову через страх опору. Ще один збитий коптер росіян ДНРівцями. Координація дій окупантів між собою приголомшує", - пише Андрющенко.

Він також повідомив, що у місті за тиждень зареєстровано ще 14 випадків гострої кишкової інфекції.