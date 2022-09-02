Росіяни біжать із узбережжя Маріуполя після вибухів у Криму - мер
18:15 12 серпня Київ, Україна
Сім'ї окупантів почали масово тікати з узбережжя біля Маріуполя після нещодавніх вибухів на аеродромі у Криму.
Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.
"Усі сім'ї військових окупантів після кримської "бавовни" терміново залишили узбережжя від села Мелекіно до Білосарайської Коси. При тому у гауляйтера Іващенка кількість охоронців зросла з чотирьох до семи. Страх панує серед колаборантів та верхівки маріупольських окупантів. І це – гарна новина", - написав Андрющенко.
Він також розповів і про ситуацію у Маріуполі, зазначивши, що черги у місті скрізь.
"Маріуполь перетворено на справжню історичну реконструкцію СРСР. Навіть на вхід до магазину - черга... Маріупольський порт завмер. Обіцяний пором ще жодного разу не зайшов до порту - і це хороша новина", - зазначив Андрющенко.
Також радник мера повідомив про стрілянину, яка сталася у районі Старого Криму.
"Знову через страх опору. Ще один збитий коптер росіян ДНРівцями. Координація дій окупантів між собою приголомшує", - пише Андрющенко.
Він також повідомив, що у місті за тиждень зареєстровано ще 14 випадків гострої кишкової інфекції.
"З урахуванням 17 випадків минулого тижня можна говорити про наявність перших прямих ознак епідемічного поширення інфекційної хвороби. За тиждень померло (відповідно до реєстрації в морзі) від "природних" причин 178 осіб, з них 43 - у лікарнях. Рівень смертності продовжує зростати", - повідомляє радник мера Маріуполя.
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