Росіяни атакують місто Оріхів Запорізької області: є приліт у пункт видачі гумдопомоги
14:21 22 листопада Київ, Україна
Армія Росії завдають ракетних обстрілів по місту Оріхів Запорізької області. Про це у вівторок, 22 листопада, повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.
"Прямо зараз російські нелюди обстрілюють місто Оріхів. Внаслідок прямого влучення в пункт видачі гуманітарної допомоги в приміщенні школи загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення. Жертв могло бути значно більше, але їм вдалося запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, уникаючи створення черг і скупчень людей, а також наявності поряд обладнаних укриттів", - написав Старух в офіційному ТГ-каналі.
Під час брифінгу в медіацентрі Україна Старух повідомив, що російські окупанти минулої доби 81 раз обстріляли Запорізьку область, 56 обстрілів зафіксували в населених пунктах.
"Дещо почастішали обстріли ворогом цивільної інфраструктури і загалом: 81 обстріл за попередню добу, з них 56 обстрілів - у населених пунктах, у 20 наших населених пунктах безпосередньо. На щастя, 21 листопада ніхто не загинув", - сказав глава ОВА.
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