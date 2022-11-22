Росіяни атакують місто Оріхів Запорізької області: є приліт у пункт видачі гумдопомоги

14:21 22 листопада Київ, Україна

Армія Росії завдають ракетних обстрілів по місту Оріхів Запорізької області. Про це у вівторок, 22 листопада, повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.

"Прямо зараз російські нелюди обстрілюють місто Оріхів. Внаслідок прямого влучення в пункт видачі гуманітарної допомоги в приміщенні школи загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення. Жертв могло бути значно більше, але їм вдалося запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, уникаючи створення черг і скупчень людей, а також наявності поряд обладнаних укриттів", - написав Старух в офіційному ТГ-каналі.

Під час брифінгу в медіацентрі Україна Старух повідомив, що російські окупанти минулої доби 81 раз обстріляли Запорізьку область, 56 обстрілів зафіксували в населених пунктах.