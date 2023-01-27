Росіяни атакували Нікопольщину з РСЗВ

11:13 27 січня Київ, Україна

Російські терористи в ніч проти 27 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Він уточнив, що під вогнем був населений пункт Мирівської громади, ворог випустив по ньому близько п'ятдесяти реактивних боєприпасів.
 
"Пошкоджено близько десяти житлових будинків та господарських будівель, магазин, пекарня, салон краси, лінії електромережі. Обстеження території продовжується. Люди не постраждали", - наголосив Євтушенко.
 
 