Росіяни атакували Нікопольщину з РСЗВ

Російські терористи в ніч проти 27 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Він уточнив, що під вогнем був населений пункт Мирівської громади, ворог випустив по ньому близько п'ятдесяти реактивних боєприпасів.
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Він уточнив, що під вогнем був населений пункт Мирівської громади, ворог випустив по ньому близько п'ятдесяти реактивних боєприпасів.
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