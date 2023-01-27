Росіяни атакували Нікопольщину з РСЗВ

11:13 27 січня Київ, Україна

Російські терористи в ніч проти 27 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню.



Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.



Він уточнив, що під вогнем був населений пункт Мирівської громади, ворог випустив по ньому близько п'ятдесяти реактивних боєприпасів.