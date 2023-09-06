Росіяни атакували Нікополь із важкої артилерії, є поранена

10:08 20 серпня Київ, Україна

Нікополь, як і раніше, залишається мішенню для обстрілів з боку російської артилерії. Черговий обстріл міста з важкої артилерії стався у суботу ввечері, 19 серпня. Під час обстрілу постраждала 74-річна жінка. Вона з осколковим пораненням перебуває у лікарні. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, пошкоджено п'ять приватних будинків, чотири господарські будівлі, дві лінії електропередач.

Нагадаємо, що 17 серпня війська росії протягом дня двічі вдарили по Нікополю, а також обстріляли Марганецьку громаду. До населених пунктів прилетіло понад два десятки снарядів.

Раніше під час російського удару по Нікопольській громаді загинув хлопець.