Росіяни атакували Київ іранськими безпілотниками
08:48 19 грудня Київ, Україна
У ніч на 19 грудня у низці районів Києва пролунали вибухи. Окупанти кількома хвилями атакували столицю за допомогою іранських дронів, частина влучила у об'єкт критичної інфраструктури.
Повітряні сили відзвітували про знищення 30 із 35 безпілотників у різних регіонах України.
"О 4:45 ранку рф атакувала українську столицю за допомогою іранських дронів "Shahed", частину з них вдалося збити. Внаслідок нічної атаки дронами на Київщині пошкоджено об'єкти інфраструктури та приватні будинки, щонайменше дві людини отримали поранення", - повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
Усі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів.
"Країна-терорист продовжує війну проти цивільного населення. Ми все подолаємо. Ворог уже програв", - наголосив голова КМВА Олексій Кулеба.
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