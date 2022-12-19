Росіяни атакували Київ іранськими безпілотниками

08:48 19 грудня Київ, Україна

У ніч на 19 грудня у низці районів Києва пролунали вибухи. Окупанти кількома хвилями атакували столицю за допомогою іранських дронів, частина влучила у об'єкт критичної інфраструктури.

Повітряні сили відзвітували про знищення 30 із 35 безпілотників у різних регіонах України.

"О 4:45 ранку рф атакувала українську столицю за допомогою іранських дронів "Shahed", частину з них вдалося збити. Внаслідок нічної атаки дронами на Київщині пошкоджено об'єкти інфраструктури та приватні будинки, щонайменше дві людини отримали поранення", - повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів.