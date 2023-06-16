Росіяни атакували 19 населених пунктів Запорізької області

Ворожа армія завдала 71 обстрілу 19 населеним пунктам Запорізької області.
Голова Запорізької обласної державної адміністрації, Юрій Малашко, передав інформацію про ці події через канал зв'язку у додатку Telegram.
Голова Запорізької обласної державної адміністрації, Юрій Малашко, передав інформацію про ці події через канал зв'язку у додатку Telegram.
Повідомляється, що громадянське населення не постраждало. Проте правоохоронці зафіксували 12 випадків руйнування житлових будинків та майна місцевих мешканців.
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