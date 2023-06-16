Росіяни атакували 19 населених пунктів Запорізької області

10:30 05 червня Київ, Україна

Ворожа армія завдала 71 обстрілу 19 населеним пунктам Запорізької області.



Голова Запорізької обласної державної адміністрації, Юрій Малашко, передав інформацію про ці події через канал зв'язку у додатку Telegram.

"Ворог продовжує атакувати мирні міста та села. Загальна кількість обстрілів склала 71, охопивши 19 населених пунктів. Мала Токмачка, Ольгівське та Гуляйпіль стали мішенями авіаційних ударів. Залізничне, Темування, Преображенка та Ольговське постраждали від ракетних артилерійських систем. Оріхів, Гуляйпіль, Новоандріївка, Полтавка, Щербаки та інші населені пункти прифронтової зони атакували 64 артилерійські удари", - наголошується в повідомленні.



Повідомляється, що громадянське населення не постраждало. Проте правоохоронці зафіксували 12 випадків руйнування житлових будинків та майна місцевих мешканців.