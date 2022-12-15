Росіяни активно ведуть обстріл Куп'янського напрямку Харківщини - ОВА

09:37 15 грудня Київ, Україна

Агресори активно атакують Куп'янський напрямок Харківської області, осколкове поранення отримала жінка похилого віку, у самому Куп'янську пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.



Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"За минулу добу ударів по Харкову не зафіксовано. Але ворог продовжує інтенсивний обстріл Куп'янського напрямку", - сказано в повідомленні.

Він повідомив, що окупанти били по позиціях наших військ у районах населених пунктів Червона Зоря, Червоне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ.



Внаслідок обстрілів у селищі міського типу Ківшарівка Куп'янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.



Близько 23:45 у самому Куп'янську внаслідок обстрілу із ЗРК С-300 було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.



Крім того, у Куп'янському районі через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає.