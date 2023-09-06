Росія заборонила в'їзд до країни низці офіційних осіб Молдови

15:59 18 серпня Київ, Україна

У відповідь на скорочення чисельності працівників російських дипломатичних установ у Молдові, міністерство закордонних справ росії заборонило в'їзд на територію країни "низці офіційних осіб" республіки.



Про це повідомляє пресслужба МЗС росії.

"18 серпня в МЗС росії було викликано надзвичайного та повноважного посла Республіки Молдова в росії Ліліана Дарія, якому оголошено протест у зв'язку з нічим не обґрунтованим рішенням офіційного Кишинева радикально скоротити чисельність співробітників російських закордонних установ у Молдові", - йдеться в повідомленні.

У МЗС росії зазначили, що цей недружній крок веде до подальшого руйнування російсько-молдовських відносин, які й без того перебувають у глибокій кризі через дії молдавської сторони.

"Ліліану Дарію повідомлено, що як асиметричний захід у відповідь закрито в'їзд у російську федерацію низці офіційних осіб Республіки Молдова", — йдеться в повідомленні.

Висилання російських дипломатів із Молдови

14 серпня влада Молдови вислала 45 дипломатів і співробітників посольства росії з країни. Згідно з рішенням Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови, російське диппредставництво в Кишиневі залишили 22 дипломати та 23 представники технічного персоналу разом із сім'ями.