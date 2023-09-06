Росія заборонила в'їзд до країни низці офіційних осіб Молдови

У відповідь на скорочення чисельності працівників російських дипломатичних установ у Молдові, міністерство закордонних справ росії заборонило в'їзд на територію країни "низці офіційних осіб" республіки.
Про це повідомляє пресслужба МЗС росії.
Про це повідомляє пресслужба МЗС росії.
У МЗС росії зазначили, що цей недружній крок веде до подальшого руйнування російсько-молдовських відносин, які й без того перебувають у глибокій кризі через дії молдавської сторони.
Висилання російських дипломатів із Молдови
14 серпня влада Молдови вислала 45 дипломатів і співробітників посольства росії з країни. Згідно з рішенням Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови, російське диппредставництво в Кишиневі залишили 22 дипломати та 23 представники технічного персоналу разом із сім'ями.
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