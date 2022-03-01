Росія захопила три українські судна в Чорному морі

06:55 01 березень Київ, Україна

Збройна агресія РФ проти України морським напрямом супроводжується піратською діяльністю військово-морського флоту Росії у територіальних водах та виключній морській економічній зоні України. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.



Піратськими актами ВМФ РФ захоплено пошуково-рятувальне судно "Сапфір", судно "Афіна", судно "Принцеса Ніколь".



У зв'язку з актами піратства ВМФ РФ і його розбійними діями на морі щодо цивільних суден, що продовжуються, Україна закликала всіх національних і іноземних мореплавців і судновласників дотримуватися граничної безпеки в Чорному і Азовському морях.



Відповідне «навігаційне повідомлення» поширене Україною каналами міжнародної автоматизованої служби передачі на судна навігаційних попереджень (НАВТЕКС).



Україна закликає держав-партнерів засудити піратську діяльність ВМФ РФ у Чорному морі та належним чином відреагувати, щоб припинити морський розбій Росії.