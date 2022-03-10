Росія ввела в Херсон своїх силовиків: затримали вже понад 400 українців

14:36 09 березень Київ, Україна





Підрозділи силовиків окупантів перекинуто, щоб запровадити у місті адміністративно-поліційний режим. За даними Генштабу, сьогодні росіяни вже неправомірно затримали понад 400 українців.



Про можливість перекидання Росією в Україну підрозділів Росгвардії експерти говорили ще до початку війни. Розслідувальна група Conflict Intelligence Team 3 лютого опублікувала інформацію про те, що колона техніки, характерна для Росгвардії, йде з Чечні у північно-західному напрямку.



У Росії її підрозділи Росгвардії зазвичай використовуються для придушення протестів. Навіть у своїй країні, як зазначають дослідники Центру аналізу європейської політики (CEPA), росгвардійці відомі особливою жорстокістю до населення, наприклад, без причин б'ють кийками затриманих по голові. Росія ввела у тимчасово окупований Херсон підрозділи Росгвардії, які затримують цивільних, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Підрозділи силовиків окупантів перекинуто, щоб запровадити у місті адміністративно-поліційний режим. За даними Генштабу, сьогодні росіяни вже неправомірно затримали понад 400 українців.Про можливість перекидання Росією в Україну підрозділів Росгвардії експерти говорили ще до початку війни. Розслідувальна група Conflict Intelligence Team 3 лютого опублікувала інформацію про те, що колона техніки, характерна для Росгвардії, йде з Чечні у північно-західному напрямку.У Росії її підрозділи Росгвардії зазвичай використовуються для придушення протестів. Навіть у своїй країні, як зазначають дослідники Центру аналізу європейської політики (CEPA), росгвардійці відомі особливою жорстокістю до населення, наприклад, без причин б'ють кийками затриманих по голові.

"Росгвардія – це не армійські частини, а свого роду жандармерія, покликана забезпечувати лад на окупованих територіях", – пояснював російський експерт Олександр Данилюк.

Про використання Росгвардії на окупованих частинах Донбасу місцеві жителі повідомляли ще 2015 року. Зокрема, силовики займалися репресіями щодо цивільних осіб та брали участь у роботі патрулів, основною метою яких було залякати населення.



Нагадаємо, що після захоплення російськими військовими Херсона місцеві жителі виходять на акції протесту проти тимчасової окупації. Роблять вони це, незважаючи на погрози та вогонь, який росіяни відкривають у повітря.