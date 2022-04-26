Росія стверджує, що Білгородську область обстріляла українська сторона

08:31 26 квітня Київ, Україна

У росії заявляють про обстріл села Головчино Білгородської області.

В'ячеслав Гладков повідомив, що постраждалих немає.

Він стверджує, що обстріл був з української сторони.



Російська Білгородська область межує з Харківською та Сумською областями.



У російських областях, що межують з Україною, з 11 квітня було запроваджено «жовтий» (високий) рівень терористичної небезпеки. Він діє у Курській, Білгородській, Брянській областях, двох районах Воронезької області, двох районах Краснодарського краю, що межують з Україною морем, а також на півночі окупованого росією Криму.



Українська сторона поки не коментувала ці звинувачення в обстрілі, однак раніше повідомлялося, що росія може вдатися до обстрілу своєї території.



Наприклад, на нафтобазі в російському місті Бєлгород, неподалік кордону з Україною, 1 квітня сталася пожежа. Тоді російський губернатор заявив про «авіаудар із двох вертольотів Збройних сил України». Але 2 квітня група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила, що ракета, що вибухнула поблизу російського Бєлгорода, прилетіла з території росії.