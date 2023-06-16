Росія вдарила забороненими боєприпасами по містах та селах Запорізької області

11:38 21 травня Київ, Україна

Не припиняється обстріл прифронтових населених пунктів на Запоріжжі. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко, минулої доби війська агресора завдали 84 ударів по мирних містах та селах Запорізької області.

Він уточнив, що ворог атакував 18 прифронтових населених пунктів регіону. Зафіксовано 68 артилерійських ударів по Степногірську, Кам'янському, Чарівному, Білогір'ю, Малинівці, сім обстрілів з РСЗВ по Щербаках, Малих Щербаках, Чарівному, авіаудар по Ольговському.

"Ворог атакував Оріхів з артилерії та РСЗВ, крім того, застосував заборонені запальні боєприпаси по житлових кварталах. По Гуляйполю загарбники били з артилерії, РСЗВ та БПЛА", - додав глава ОВА.

За добу надійшло 100 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури: постраждали дачні будиночки, житлові будинки, господарські будівлі, автомобілі, приміщення магазину, будинок молитов, сільськогосподарська техніка.

Нагадаємо, минулої доби армія росії 63 рази обстріляла Херсонську область, двоє цивільних загинули і ще двоє отримали поранення.

Війська росії намагалися атакувати дронами Дніпропетровщину.