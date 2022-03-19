Росія вдарила по території Львівського аеропорту

07:57 18 березня Київ, Україна

Рашистські ракети вдарили по території у районі Львівського аеропорту. Про це вранці, 18 березня, повідомив міський голова Андрій Садовий.



"Поки що в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт", - повідомив мер Льова.



"У будівлях нашого АТП-1 пошкоджено вікна. Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом", - пообіцяв Садовий.



"Будьте обережні, дотримуйтесь вказівок при повітряній тривозі і не розповсюджуйте фото з місця обстрілу", - також закликав міський голова.