Росія створила "федеральні комісаріати" на ТОТ з метою мобілізувати місцевих чоловіків

Російські загарбники у тимчасово окупованих південних регіонах вирішили створити так звані "федеральні комісаріати" та готуються до мобілізації місцевих чоловіків.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За даними ЦНС, наразі російська влада формує систему військового обліку призовників та військовозобов'язаних, які проживають у зоні тимчасової окупації, зокрема у Херсонській та Запорізькій областях.
Крім того, у своїх пропагандистських телеграм-каналах російські окупаційні адміністрації регулярно розміщують оголошення з вимогами до місцевих жителів призовного віку та військовозобов'язаних надати свої особисті дані та копії документів, що підтверджують їхню особу. Ці відомості використовуються для включення до "тимчасового обліку" у створених "військових комісаріатах".
На додаток до цього, місцевим жителям регулярно надсилаються повістки з вимогами з'явитися до місцевого органу РОА (Російська окупаційна адміністрація) з метою постановки на "військовий облік".
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За даними ЦНС, наразі російська влада формує систему військового обліку призовників та військовозобов'язаних, які проживають у зоні тимчасової окупації, зокрема у Херсонській та Запорізькій областях.
Крім того, у своїх пропагандистських телеграм-каналах російські окупаційні адміністрації регулярно розміщують оголошення з вимогами до місцевих жителів призовного віку та військовозобов'язаних надати свої особисті дані та копії документів, що підтверджують їхню особу. Ці відомості використовуються для включення до "тимчасового обліку" у створених "військових комісаріатах".
На додаток до цього, місцевим жителям регулярно надсилаються повістки з вимогами з'явитися до місцевого органу РОА (Російська окупаційна адміністрація) з метою постановки на "військовий облік".
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