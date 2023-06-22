Росія скоїла 190 кримінальних злочинів проти довкілля в Україні

Росія скоїла в Україні 190 кримінальних злочинів проти навколишнього середовища, 14 із них кваліфіковані як екоцид, заявив радник генпрокурора України Максим Попов у ході дискусії "Екоцид в Україні: що робити зараз?".
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
За словами Попова, Україна прагне притягнути росію до відповідальності за злочини проти довкілля.
За словами Попова, Україна прагне притягнути росію до відповідальності за злочини проти довкілля.
Україна кваліфікує екологічні злочини росії за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 438 - військові злочини та ст. 441 – екоцид. У міжнародних договорах поняття "екоцид" поки що немає, але рух за його визнання міжнародним злочином продовжується.
Події в Україні стали каталізатором юридичних змін на глобальному рівні. Міжнародна комісія з права ООН у 2022 році завершила розробку принципів захисту довкілля за умов збройного конфлікту.
Максим Попов підкреслив, що для того, щоб покарати росію за злочини проти навколишнього середовища, потрібно рухатися за всіма напрямками: змінами законодавства, інвентаризацією та зосередженням усіх ресурсів для документування та аналізу наслідків для навколишнього середовища, щоб оцінити наскільки цей вплив є масштабним та довготривалим.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі