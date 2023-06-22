Росія скоїла 190 кримінальних злочинів проти довкілля в Україні

15:35 22 червня Київ, Україна

Росія скоїла в Україні 190 кримінальних злочинів проти навколишнього середовища, 14 із них кваліфіковані як екоцид, заявив радник генпрокурора України Максим Попов у ході дискусії "Екоцид в Україні: що робити зараз?".

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



За словами Попова, Україна прагне притягнути росію до відповідальності за злочини проти довкілля.

"Існує два паралельні треки, за якими працює Україна. Перший – притягнення до відповідальності росії як держави та стягнення репарацій. Для цього Оперативний штаб при Держекоінспекції документує збитки, заподіяні навколишньому середовищу, та вираховує грошовий еквівалент. Другий – притягнення до індивідуальної кримінальної відповідальності військових, що виконують та віддають накази та їхнє політичне керівництво", – сказав Максим Попов.

Україна кваліфікує екологічні злочини росії за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 438 - військові злочини та ст. 441 – екоцид. У міжнародних договорах поняття "екоцид" поки що немає, але рух за його визнання міжнародним злочином продовжується.

"У нас є партнери, коаліція Stop Ecocide International, ми на постійному зв'язку. На рівні Ради Європи рушійною силою криміналізації екоциду є парламентська делегація. Європарламент ухвалив резолюцію, якою радив внести зміни до відповідної Директиви ЄС, криміналізувати цей злочин на рівні держав-членів ЄС та доповнити Римський статут п'ятим злочином - екоцидом", - сказав радник генпрокурора.

Події в Україні стали каталізатором юридичних змін на глобальному рівні. Міжнародна комісія з права ООН у 2022 році завершила розробку принципів захисту довкілля за умов збройного конфлікту.



Максим Попов підкреслив, що для того, щоб покарати росію за злочини проти навколишнього середовища, потрібно рухатися за всіма напрямками: змінами законодавства, інвентаризацією та зосередженням усіх ресурсів для документування та аналізу наслідків для навколишнього середовища, щоб оцінити наскільки цей вплив є масштабним та довготривалим.