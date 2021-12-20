Росія зосередила біля українських кордонів понад 94 тисячі військових

10:45 03 грудень Київ, Україна

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про чисельність російських військ поблизу кордонів України. Їхня загальна кількість на сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі солдатів та офіцерів. Європа та США висловили крайнє занепокоєння через агресивну поведінку росіян біля українських кордонів.

Про це міністр повідомив у парламенті під час години питань уряду.



«Зараз навколо України та в Криму у постійній готовності перебуває 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 на постійній основі, 8 додатково перекинуто до Криму. Сумарна кількість військ на території РФ та тимчасово окупованих територіях, які можуть бути залучені для ескалації, сьогодні оцінюються у 94,3 тис. людей», – розповів Резніков.



На тлі порушення російськими найманцями режиму припинення вогню на Донбасі Росія стягує свої війська до українського кордону. Це викликає серйозне занепокоєння з боку країн Заходу. Зокрема, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що вони продовжують стежити за діями російських військ біля кордонів України. Даючи їм оцінку, він зазначив, що цього «достатньо, щоб викликати серйозне занепокоєння».