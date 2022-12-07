Росія знову атакувала Україну "Шахедами" - ОК "Схід"

09:46 07 грудня Київ, Україна

Російські війська вперше за тривалий час застосували проти українських військ іранські дрони-камікадзе Shahed-136.



Про це повідомляє Оперативне командування "Схід".

"За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу "Shahed-136", один БПЛА "Орлан-10" та ще 2 ворожі безпілотники, тип яких уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначили, що 10 із 14 "Шахедів" знищили підрозділи повітряного командування "Схід".



Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росія випустила по Україні понад 400 БПЛА ударного типу, до 350 збила українська ППО. Він припустив, що росія вичерпала запаси дронів-камікадзе іранського виробництва з першої партії, а друга ще не надійшла.



Також помічник командувача об'єднаних сил Збройних сил України зі стратегічних комунікацій Євген Силкін заявляв, що росія майже перестала запускати іранські дрони-камікадзе Shahed-136 через холодну погоду, яка негативно впливає на матеріали, з яких виготовлені безпілотники.