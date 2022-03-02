Росія знову атакувала іноземне торгове судно

18:51 02 березень Київ, Україна

Сьогодні о 17:25 військово-морські сили росії завдали ракетного удару по судну "BANGLAR SAMRIDDHU" (прапор Бангладеш) , що знаходиться в порту Ольвія на якірній стоянці № 363.

Про це повідомляє філія "Ольвія" ДП "Адміністрація морських портів України", передає Міністерство інфраструктури України.

Одна ракета потрапила в надбудову, на судні почалася пожежа. Для порятунку екіпажу направлено 2 буксири. За попередніми даними,

постраждалих немає.

Судно зайшло до порту 23 лютого і перебувало в очікуванні завантаження, без можливості виходу через незаконні навігаційні попередження (ПРІП) про обмеження судноплавства від ВМС російської федерації.



Нагадаємо, що 25 лютого агресор обстріляв 2 іноземні судна поблизу порту Південний - NAMURA QUEEN (прапор Панами) та MILLENNIUM SPIRIT (під прапором Молдови).